La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno revisará la situación de los productores de leche de Veracruz que recientemente se manifestaron para exigir que el programa Leche para el Bienestar retome la compra de su producción, luego de que denunciaran pérdidas económicas por la falta de compradores.

La mandataria indicó que solicitará al director de Leche para el Bienestar, Antonio Talamantes, que dialogue con los productores veracruzanos para conocer las razones por las que no se ha adquirido su producto.

“Leche para el Bienestar está adquiriendo mucho más leche ahora de lo que incluso en el 25 y en el 24. En particular, en este caso de Veracruz, que nos informe Antonio Talamantes, que es quien lleva Leche para el Bienestar, que tenga una plática con ellos”, señaló.

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La semana pasada, productores de distintas regiones de Veracruz realizaron una protesta en Xalapa para exigir su reincorporación a los centros de acopio y programas de comercialización.

Como parte de la manifestación, algunos lecheros derramaron litros de leche en calles del centro de la capital veracruzana para visibilizar las pérdidas económicas que enfrentan.

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Ante los reclamos de que se estaría privilegiando la compra de leche proveniente de otras entidades, Sheinbaum rechazó esa versión y destacó que el programa federal ha incrementado sus adquisiciones en diversas regiones del país.

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“No es que se adquiera en otros lados. Particularmente, por ejemplo, en Campeche aumentó de manera muy importante la compra de leche y además la fábrica que se hizo de pasteurización de leche”, explicó.

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La presidenta también señaló que la problemática que enfrenta el sector forma parte de una situación más amplia que ha afectado a diversos productores agropecuarios durante 2026, debido a la disminución de precios en los mercados nacional e internacional.

“Parte del problema particularmente en el 2026 que hemos tenido en general en todos los productos agropecuarios es que bajaron mucho los precios del mercado en varios de los productos”, afirmó.

En el caso específico de la leche, Sheinbaum atribuyó la caída de los precios al aumento de la oferta: “La leche también bajó, porque hay mucha producción a nivel nacional y mundial. Pero vamos a ver en particular cuál es el caso de estos productores de Veracruz”, destacó.

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