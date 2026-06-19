Como parte de El Buen Fin del Turismo y en el marco del Mundial, se presentó “La Gran Escapada” 2026 para “democratizar el turismo” en el país, con “un mundo de ofertas” del 18 al 21 de junio que incluyen a Mexicana y el Tren Maya.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 19 de junio en Palacio Nacional, la secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, expuso que en “La Gran Escapada” se van a encontrar descuentos en distintas áreas como aerolíneas, hospedaje, restaurantes, transporte terrestre, centros de convenciones y balnearios, entre otros, junto con las distintas cámaras.

“Es justo una oportunidad para quitarle estacionalidad turística, para aumentar la derrama local en las regiones, en las comunidades. Hoy, por primera vez, están también experiencias comunitarias”, mencionó.

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Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (19/06/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Son 114 mil experiencias con cupones de descuento para fomentar el turismo interno”, destacó la secretaria de Turismo. Refirió también que esta estrategia está abierta para las personas extranjeras.

En este marco, Rodríguez Zamora invitó a que las personas consuman lo hecho en México y que conozcan a nuestro país porque “es grandioso” y “además está de moda”.

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Señaló que hasta el domingo 21 de junio, Día del Padre, se pueden hacer compras anticipadas para viajar con Mexicana u hospedarse en los hoteles del Mundo Maya

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Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (19/06/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Lanzan concurso para el Día del Padre

Para este domingo, Día del Padre, la secretaría de Turismo anunció que los papás que cumplan años el 21 de junio, podrán participar en un concurso que será lanzado a las 14:00 horas en el Instagram de la dependencia.

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“Los primeros seis tendrán un viaje redondo; es decir, para dos personas cada uno. Podrán disfrutar, volando por Mexicana a algún destino del Caribe, del Sureste(...). Y van a transportarse en el Tren Maya para conocer algún destino turístico”, dijo Josefina Rodríguez.

Octavio de la Torre, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), agradeció a la Presidenta por el respaldo y la coordinación con el Gobierno de México en esta estrategia que fortalece al turismo interno y al consumo local.

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De la Torre indicó que se espera una derrama económica de 4 mil millones de pesos.

“Que más mexicanos puedan viajar, descubrir nuevos destinos. Democratizar el turismo”, dijo el presidente de CONCANACO SERVYTUR.

“Los descuentos están buenísimos”, agregó.

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