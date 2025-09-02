Sheinbaum: con EU, cooperación en seguridad, sin subordinación

En su Primer Informe de Gobierno en el que destacó que “vamos bien y vamos a ir mejor”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la relación de seguridad con Estados Unidos se construye sobre el respeto mutuo y la cooperación, pero sin subordinación.

Aseguró que, pese a las tensiones derivadas de la nueva política arancelaria impulsada por su homólogo Donald Trump, su administración ha logrado mantener el diálogo abierto y encaminar acuerdos que favorecen a México.

En Palacio Nacional, acompañada de su equipo de trabajo cercano, los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y empresarios, entre otros, la Presidenta destacó que México es el país que menos porcentaje de tarifas arancelarias impuestas por Estados Unidos enfrenta en promedio en todo el mundo, por lo que continúan trabajando con las distintas secretarías de Estado del país vecino.

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó su mensaje para señalar que este miércoles se reunirá con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Estamos convencidos de que, en el marco del tratado comercial, podemos alcanzar aún mejores condiciones”, aseguró. Añadió que se ha construido una relación de respeto con Estados Unidos, además de que ha sostenido nueve conversaciones telefónicas conTrump desde su llegada a la Casa Blanca.

Recordó que este miércoles recibirá al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para concretar un nuevo marco de colaboración en seguridad, en el cual se respete la soberanía y sin subordinación: “Hemos dejado claro que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad, y la cooperación sin subordinación”, afirmó.

El pasado 29 de agosto, la Jefa del Ejecutivo federal declaró que México y Estados Unidos iban por un mecanismo de entendimiento bilateral para cooperación e intercambio de información e investigaciones; sin embargo, dijo que no fue aceptada una intervención militar extranjera, al considerar que comprometería la soberanía nacional.

Expuso que la modificación a los artículos 19 y 40 en materia de soberanía nacional establece con claridad que “el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero”.

También sobre relaciones exteriores, adelantó que este mes recibirá al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y al presidente de Francia, Emmanuel Macron, mientras que su gobierno formalizará la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea.

Uno de los apartados centrales del informe fue la seguridad, al destacar que, de acuerdo con cifras oficiales, los homicidios dolosos se redujeron 25% y los delitos de alto impacto, como el robo de vehículo y el feminicidio, en 20%; dijo que la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México.

Añadió que hace unos meses se puso en marcha la estrategia nacional contra la extorsión, acompañada de una reforma constitucional para que en todo el país ese delito se persiga de oficio y la víctima pueda presentar su denuncia anónima.

Estos resultados, subrayó, son fruto de la política de coordinación nacional que encabeza personalmente cada mañana: “Que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México. Nadie influye en ella, sólo nuestra honestidad, convicción y certeza de que los humanistas sabemos gobernar con perseverancia y estrategia”.

Al hablar de las leyes aprobadas, Sheinbaum destacó que en los últimos 12 meses vivimos transformaciones legislativas profundas, se aprobaron 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre ellas, contra el nepotismo y al Poder Judicial, esta última permitió la elección de los nuevos ministros de la Suprema Corte, resaltó.

“Bienvenido el nuevo Poder Judicial, un hecho inédito y profundamente democrático, se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todos, un verdadero Estado de derecho”, dijo.

Sheinbaum adelantó que los avances de seguridad serán mayores, pues “estoy segura que el nuevo Poder Judicial ayudará mucho en este proceso”.

Con motivo del mes patrio, dedicó parte de su discurso a subrayar que México mantiene firme su independencia: “México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso, y hoy que inicia el mes de la patria, cuando conmemoramos con orgullo nuestra independencia, decimos con fuerza y alegría: somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario”, enfatizó.

Aseguró que su gobierno no traicionará la confianza ciudadana: “Vamos bien y vamos a ir mejor”.

Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días”, recalcó.

Frente a las expectativas pesimistas de organismos financieros internacionales, la Jefa del Ejecutivo federal aprovechó para convocar al sector privado a participar en el Plan México, con más inversión productiva, innovación y compromiso con el desarrollo del país.

Agregó que en su primer año de gobierno se ha dado continuidad y se ha avanzado en la autollamada Cuarta Transformación.