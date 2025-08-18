Más Información

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Aristegui destapa vacas de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

La presidenta aseguró que la doctora vive en México, luego de que el diario español ABC reportó que la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador se mudó a España junto con su hijo Jesús Ernesto.

En su conferencia mañanera de este lunes 18 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reprochó que algunos medios de comunicación no reportaron que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024.

“Ya respondió, que yo sabía que ella vivía en México. , ya lo respondió. ¡Ah, pero la mentira! ¿Y luego?

“¿Y por qué me refiero a esto? Porque a pesar de una buena parte de los medios que ni siquiera pueden sacar algo tan extraordinario como que se redujo 13.4 millones de pesos o 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, eso no es algo bueno para el país porque les duele.

“En vez de que dijeran ´qué bueno´. ¡No es ni siquiera nota de periódico! A pesar de esta ofensiva que tenemos, hay reconocimiento de la gente”, expresó la Presidenta.

Gutiérrez Müller rechazó este lunes que ella y su hijo Jesús Ernesto se hayan ido a vivir a España, como informó hace unos días el .

En una carta publicada en su cuenta en X, Gutiérrez Müller destacó que desde hace décadas se dedica a la docencia e investigación en una universidad pública en México -Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)- donde continúa trabajando.

Manifestó que está enamorada del expresidente y de su hijo, y con quienes forman una familia muy unida, a la cual, acusó, "han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia".

