La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller vive en México, luego de que el diario español ABC reportó que la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador se mudó a España junto con su hijo Jesús Ernesto.

En su conferencia mañanera de este lunes 18 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reprochó que algunos medios de comunicación no reportaron que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024.

“Ya respondió, que yo sabía que ella vivía en México. Ella vive en México, ya lo respondió. ¡Ah, pero la mentira! ¿Y luego?

“¿Y por qué me refiero a esto? Porque a pesar de una buena parte de los medios que ni siquiera pueden sacar algo tan extraordinario como que se redujo 13.4 millones de pesos o 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, eso no es algo bueno para el país porque les duele.

“En vez de que dijeran ´qué bueno´. ¡No es ni siquiera nota de periódico! A pesar de esta ofensiva que tenemos, hay reconocimiento de la gente”, expresó la Presidenta.

Gutiérrez Müller rechazó este lunes que ella y su hijo Jesús Ernesto se hayan ido a vivir a España, como informó hace unos días el periódico español ABC.

En una carta publicada en su cuenta en X, Gutiérrez Müller destacó que desde hace décadas se dedica a la docencia e investigación en una universidad pública en México -Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)- donde continúa trabajando.

Manifestó que está enamorada del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de su hijo, y con quienes forman una familia muy unida, a la cual, acusó, "han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia".

