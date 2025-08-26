La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que actualmente hay más democracia que cuando Lorenzo Córdova o Luis Carlos Ugalde estuvieron frente al Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE).

“Hay más democracia que cuando ellos fueron presidentes del INE. He puesto el ejemplo de Ugalde, fue quien se opuso a que se abrieran las casillas o Lorenzo Córdova, ya hemos puesto varias veces el audio de cómo se expresa de pueblos originarios, tenía la posición de apoyo a un partido político”, sostuvo.

En su conferencia mañanera de este martes 26 de agosto en Palacio Nacional se le cuestionó a la Presidenta sobre al movimiento denominado Marea Rosa, el cual presuntamente está vinculado con exfuncionarios, funcionarios y presidentes del Instituto Nacional Electoral.

Cabe mencionar que previo a las elecciones de 2024, se creó un movimiento de Marea Rosa, en defensa de la democracia.

“Aquellas manifestaciones que se basaron en la mentira de la Marea Rosa [...] ahora lo que quieren es convertirse en partido político, ¿quiénes están ahí?, Lorenzo Córdova, algunos que fueron del PRD, algunos de la derecha que no encuentra espacio en otros lados y están buscando ser partido político, tienen derecho a ser partido político.

“Llama la atención que ya no se sienten representados en el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano y que quieren crear su propio partido político”, afirmó.

