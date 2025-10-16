La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la próxima semana su gobierno presentará pruebas sobre las “corruptelas del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden)”, al señalar que durante los gobiernos anteriores se inventaban declaratorias de emergencia en periodos electorales para desviar recursos.

“Ahora dicen (la oposición) que el Fonden era un instrumento integral para atención de desastres. Falso, mentira. El Fonden era un esquema burocrático, tardado y corrupto, con todas sus letras, lo digo”, afirmó.

Durante su conferencia matutina de este 16 de octubre, la Mandataria explicó que ya se prepara un informe con ejemplos de cómo en ciertos periodos se emitían declaratorias de emergencia por ondas de calor, y que estas coincidían con procesos electorales.

Lee también EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

“Ayer me enseñaron, lo vamos a preparar para la próxima semana. ¿Cómo? Durante ciertos periodos se inventaban declaratorias de emergencia por ondas de calor y casualmente estas fechas estaban asociadas a periodos electorales”, indicó.

Sheinbaum subrayó que, a diferencia del pasado, su gobierno mantiene un sistema de información en tiempo real sobre los puntos donde hay afectaciones por las recientes lluvias, así como un plan de reconstrucción y restablecimiento de comunicaciones.

Actualmente, dijo, hay más de mil máquinas trabajando en los cinco estados afectados, así como 47 helicópteros de la Defensa Nacional, la Marina y gobiernos estatales para llevar alimentos y agua a comunidades incomunicadas.

También destacó la participación de empresas privadas que han aportado insumos y equipos de forma solidaria, aunque enfatizó la importancia de mantener empresas públicas estratégicas, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Afortunadamente, tenemos una empresa pública. Si el sistema eléctrico estuviera privatizado, jamás se estaría haciendo lo que hace la CFE. Imagínense, 60 plantas eléctricas de emergencia se están trasladando en helicóptero a comunidades aisladas para que tengan luz. Si fueran empresas privadas, ya estarían preguntando cuánto va a costar antes de hacerlo".

Lee también Sheinbaum confirma 70 muertos por las fuertes lluvias; 72 personas no han sido encontradas

La Presidenta recordó que en administraciones anteriores la atención a desastres era lenta e ineficiente, como ocurrió tras el sismo de 2017.

“A mí me tocó cuando entré al gobierno de la ciudad que los seguros para arreglar las escuelas del sismo del 17 todavía ni siquiera habían hecho el diagnóstico. Más de un año después. Hoy ya el seguro está escuela por escuela visitando para poder tener los recursos y reactivarlas.”

Sheinbaum insistió en que sí existe un plan y un protocolo de emergencia claros, coordinados entre la Defensa, la Marina y los comités de Protección Civil.

“Dicen que antes había un sistema integral y ahora no. Falso. Hay programa, hay plan, hay estrategia y atención. Nadie se va a quedar desamparado”, aseguró, al citar el ejemplo del huracán Otis, cuando se entregaron 16 mil millones de pesos directamente a las personas afectadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc