Ante la emergencia tras las lluvias e inundaciones en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) eran “puras deudas” que se le dejaron al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum Pardo insistió en que hay recursos por 19 mil millones de pesos para atender la emergencia y la reconstrucción.

“Para todos los que siguen añorando el Fonden”, la Mandataria federal expuso en el Salón Tesorería una nota informativa de octubre de 2020 que señalaba una deuda de 13.123 millones de pesos. “Así se recibió por el presidente López Obrador”, señaló.

“O sea, no tenía dinero el Fonden. Para todos aquellos que dicen que por qué el fideicomiso aquel bastante corrupto desapareció, pues no hay recursos suficientes. Siempre hay una partida para emergencias. Este año tiene 19 mil millones de pesos. Y el Fonden, además de un esquema muy burocrático que tardaba mucho en bajar la ayuda, mucha corrupción.

“Y lo que le dejó al gobierno de López Obrador pues fue pura deuda”, declaró la titular del Ejecutivo.