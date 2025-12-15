Más Información

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Antonio “Turco” Mohamed explota contra David Faitelson tras levantar el título de la Liga MX con Toluca

Antonio “Turco” Mohamed explota contra David Faitelson tras levantar el título de la Liga MX con Toluca

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

La presidenta afirmó que en el acuerdo sobre el adeudo de agua con Estados Unidos se alcanzó sin que México entregue más agua de lo que corresponde conforme al .

La jefa del Ejecutivo federal señaló que tampoco se está dando el agua que no se tiene o que afecte al consumo humano y a la agricultura en México.

En conferencia de prensa matutina,

Lee también

“No se está dando una agua que no tenemos o que afecte a las y los mexicanos, sino que se vio de distintas cuencas cómo podía atenderse la solicitud de Estados Unidos, que es parte del Tratado de 1944. No es que estemos entregando más de lo que dice el Tratado, y tampoco estamos dando el agua que no tenemos o afectando al consumo humano y a la agricultura en México.

“Ellos pedían que hasta diciembre se entregara una cantidad de agua y nosotros dijimos que en diciembre no se puede, no solamente no se puede físicamente, sino que además va a tener consecuencias si se hace en poco tiempo. Se logró un acuerdo para entregarlo en más tiempo“, explicó.

En , la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno de la Unión Americana acusaba que México no quería entregar el agua que adeuda, pero afirmó que "no es que no hayamos querido entregar el agua, sino que no ha llovido suficiente.

Lee también

"Entonces se llegó al acuerdo en este sentido y al mismo tiempo seguirnos reuniendo, porque se acuerda por quinquenio, pero ahora será a partir de la cantidad de lluvia que hay en cada periodo de lluvias, cómo puede irse solventando lo que no se entregó de los cinco años anteriores producto de la sequía", mencionó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]