Sheinbaum afirma que Hugo Aguilar Ortiz será el "guardián de la justicia"; reconoce que elección judicial es "perfectible"

San Andrés Cholula, Pue.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz no solo será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino también el “guardián de la justicia, ese es su papel”.

La Mandataria federal señaló que aunque “hay algunos que no les gusta, que no les parece”, el pasado 1 de junio, el pueblo de México y no unos cuantos -como era antes- eligió a jueces, magistrados y ministros.

Durante la ceremonia de inauguración de dos torres médicas del Hospital General para la Niñez Poblana, la Mandataria federal destacó que el próximo presidente del Máximo Tribunal es un buen abogado, y un hombre sencillo y honesto.

“Hay algunos que no les gusta, que no les parece, porque antes solo ellos tomaban las decisiones en el país, solamente unos cuantos, pues eso cambió, la decisión del destino de México la toma su pueblo, el pueblo de México”.

“Y fíjense el resultado, después de Juárez no había habido ningún presidente de la Corte de origen indígena, hoy México va a tener a un indígena como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es un buen abogado, un hombre honesto, sencillo, que por supuesto que va a ser guardián de la justicia, ese es su papel, esa es su labor, pero es un cambio profundo en nuestro país y eso es parte de la Cuarta Transformación”, aseguró.

Acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, la Mandataria federal reconoció que la elección judicial es perfectible, pero que es mejor que los ministros hayan sido electos por 13 millones de mexicanos y no solo por 120 senadores, como era antes.

“Toda elección es perfectible, pero es mejor que hayan decidido 13 millones de personas a 120 senadores en el Poder Legislativo”.

