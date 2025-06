No es con redadas ni violencia como se resuelve la migración; Sheinbaum exige respeto para connacionales detenidos en EU

San Andrés Cholula, Puebla. Luego de la detención de 35 migrantes mexicanos en Los Ángeles, California, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no es con violencia ni con redadas que se debe de atender el fenómeno migratorio.

Al encabezar la ceremonia de la inauguración de las torres de Cardiología y Oncología Pediátrica del Hospital General para la Niñez Poblana, la Mandataria federal llamó a que se respeten los derechos humanos de los paisanos detenidos y quienes, indicó, ya reciben todo el apoyo de la red consular mexicana.

La jefa del Ejecutivo federal llamó al Gobierno de la Unión Americana a trabajar en una reforma integral migratoria.

“No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio. Es sentarnos, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera esa es nuestra posición”.

Acompañada por el gobernador Alejandro Armenta (Morena), la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la paz y a la no violencia.

“Siempre un llamado a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación, ninguna. El secretario de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente) entró ayer en contacto con el embajador de los Estados Unidos; nuestro embajador allá en Estados Unidos también con las autoridades de Estados Unidos y siempre las mexicanas y los mexicanos van a tener nuestro apoyo y nuestra demanda para que se respeten siempre los derechos humanos de los mexicanos”.

La Mandataria federal afirmó que los migrantes mexicanos son hombres de bien, y no criminales.

“Hay que decirlo: las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias. No son criminales; son hombres de bien, honestos”, expresó.

Detalló que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente para que la red consular mexicana en la Unión Americana brinde todo el apoyo que se requiere.

Frente a cientos de personas reunidas en el Hospital de la Niñez Poblana, la presidenta Sheinbuam Pardo destacó el aporte de los mexicanos para el desarrollo de ciudades estadounidenses como Los Ángeles.

“Por ejemplo, hay muchas poblanas y poblanos que viven en Nueva York, le dicen ‘Puebla York’ porque Nueva York no sería lo que es si no fuera por los poblados que están allá. Los Ángeles, California, no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que están allá. Migran por necesidad y desde allá envían recursos a sus familias”.

“Estados Unidos es lo que es gracias también al trabajo de las mexicanas y de los mexicanos que viven del otro lado de la frontera. Para nosotros siempre lo hemos dicho son héroes y heroínas de la patria porque solidariamente ayudan a sus familias y sostienen la economía de los Estados Unidos”, aseveró.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que si los paisanos quieren regresar a nuestro país, se cuenta con el programa “México te abraza”.

