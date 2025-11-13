Más Información

"Mejor que paguen sus impuestos", dice Sheinbaum a Grupo Salinas

"Mejor que paguen sus impuestos", dice Sheinbaum a Grupo Salinas

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

La presidenta afirmó que los opositores a su gobierno están apostando a la división del , pero eso, indicó, no ocurrirá porque lo mantiene unido la fuerza del pueblo.

La jefa del Ejecutivo federal aseguró que a los opositores les da mucho coraje cuando manifiesta que el movimiento de transformación no se va a dividir.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal indicó que los opositores querían que cuando llegara a la Presidencia rompiera y criticara al expresidente , algo que no ocurrirá porque, dijo, son parte del mismo movimiento.

Lee también

"Les da mucho coraje cuando les digo que no nos vamos a dividir, mucho. Lo dije en el y a muchos les afecto tremendamente, porque lo que están apostando es a la división del movimiento de transformación.

"Ellos querían que yo llegara al gobierno y dijera `Uyy no, el presidente López Obrador. Yo no voy a ser como él´. No, somos parte de un mismo movimiento y somos consecuentes con ello y eso es lo que nos mantiene, nos sostiene y nos va a seguir sostenido. Es la fuerza del pueblo, así de sencillo", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]