La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los opositores a su gobierno están apostando a la división del movimiento de transformación, pero eso, indicó, no ocurrirá porque lo mantiene unido la fuerza del pueblo.
La jefa del Ejecutivo federal aseguró que a los opositores les da mucho coraje cuando manifiesta que el movimiento de transformación no se va a dividir.
En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal indicó que los opositores querían que cuando llegara a la Presidencia rompiera y criticara al expresidente Andrés Manuel López Obrador, algo que no ocurrirá porque, dijo, son parte del mismo movimiento.
"Les da mucho coraje cuando les digo que no nos vamos a dividir, mucho. Lo dije en el Zócalo y a muchos les afecto tremendamente, porque lo que están apostando es a la división del movimiento de transformación.
"Ellos querían que yo llegara al gobierno y dijera `Uyy no, el presidente López Obrador. Yo no voy a ser como él´. No, somos parte de un mismo movimiento y somos consecuentes con ello y eso es lo que nos mantiene, nos sostiene y nos va a seguir sostenido. Es la fuerza del pueblo, así de sencillo", dijo.
