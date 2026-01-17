En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunciaron la entrega, por primera vez, de la Beca Gertrudis Bocanegra a más de 44 mil estudiantes de educación superior de la entidad.

Informaron que el número de beneficiarios de becas se duplicará por lo que pasará de 478 mil 61 a más de 827 mil alumnas y alumnos desde primaria hasta universidades.

En conferencia de prensa realizada en el salón Charo de Casa Michoacán, Delgado Carrillo afirmó que a partir de febrero las y los universitarios michoacanos recibirán la beca, que otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, lo que representa un esfuerzo único en el país, que no existe en otro estado.

Lo anterior, dijo, marca el interés de la Presidenta de México y del gobernador para apoyar a las y los estudiantes del estado quienes recibirán un acompañamiento por 17 años, ya que recibirán la Beca Universal Rita Cetina en primaria y secundaria; la Beca Universal de Educación Media Superior en preparatoria y ahora la Beca Gertrudis Bocanegra en la universidad.

“Es un sistema de becas que nunca se había tenido en nuestro país. Antes, en los gobiernos neoliberales a las y los jóvenes, les decía ninis, lejos de apoyar la educación pública, aún con conocimiento, porque las proyecciones estadísticas así lo señalaban, que la población joven iba a crecer, durante dos décadas dejaron de construir espacios educativos. Dejaron de construir escuelas, particularmente preparatorias”, afirmó.

Delgado Carrillo expuso que ahora con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se abrirán 30 mil espacios nuevos en preparatoria gracias a la construcción de 10 bachilleratos tecnológicos, más ampliaciones y la creación de 60 ciberbachilleratos que ofrecerán a las y los jóvenes mejores aprendizajes, cultura y deportes. Además de que se crearán 50 mil espacios nuevos para Educación Superior.

“Con estas acciones se demuestra que la estrategia principal en esta transformación es la educación. De esta manera en breve las y los estudiantes tendrán becas de acompañamiento desde la educación primaria hasta la educación superior en escuelas públicas”, dijo.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que estos apoyos económicos están diseñados para eliminar las barreras que interrumpen los estudios. Detalló que las niñas, niños y jóvenes podrán destinar estos recursos a la adquisición de útiles, uniformes o gastos de transporte, asegurando así que cuenten con las herramientas necesarias para consolidar su trayectoria académica hasta el nivel superior.

Subrayó que con esta acción, Michoacán se alinea a la visión de la República Educadora y Humanista impulsada por el gobierno federal, priorizando la atención a las causas a través de la formación de las nuevas generaciones.

Por su parte, el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio César León Trujillo, señaló que el programa de Becas para el Bienestar registra un avance histórico en Michoacán; informó que actualmente se atiende a 478 mil 61 estudiantes de distintos niveles educativos, con una inversión anual superior a los 4 mil 400 millones de pesos, destacando la Beca Universal Rita Cetina que beneficia a más de 327 mil estudiantes en la entidad.

Reiteró que, en educación superior, la Beca Gertrudis Bocanegra otorga un apoyo bimestral de mil 900 pesos para transporte y ya cuenta con 44 mil 76 tarjetas listas para su entrega. La dispersión iniciará el 3 de febrero y contempla una inversión adicional de 418 millones de pesos, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El titular de la CNBB agregó que en secundaria se atiende a 196 mil 638 estudiantes, quienes recibirán en febrero su primer depósito con pagos acumulados de tres bimestres. Y anunció que ese mismo mes comenzará el registro universal para primaria, con un apoyo único de 2 mil 500 pesos por estudiante para útiles y uniformes, que beneficiará al 100 por ciento de la matrícula en más de 5 mil escuelas de Michoacán.

