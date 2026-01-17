La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este sábado 17 de enero un encuentro con economistas en Palacio Nacional, con quienes conversó de crecimiento económico.

"En Palacio Nacional, nos reunimos con economistas para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social", compartió en sus redes sociales.

Sheinbaum fue acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Lee también Crecimiento económico de México seguirá débil en 2026; especialistas advierten riesgos y ventanas de oportunidad

Claudia Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional (17/01/2026). Foto: Especial

A la reunión asistieron las y los economistas: Gabriela Dutrénit Bielous, Gerardo Esquivel Hernández, Lorena Rodríguez León, Mariana Rangel Padilla, Juan Carlos Moreno Brid, Héctor Villarreal Páez, Fausto Hernández Trillo y Ana María Aguilar Argáez.

La Mandataria federal insistió recientemente en que la economía de México “está muy fuerte” y “vamos a ir mejor”, gracias al cambio de modelo económico que se dio en el gobierno pasado. Auguró que 2026 "va a ser un buen año".

Para esta tarde, la Mandataria federal tiene previsto la inauguración del Hospital Genaro Regional No. 25 "General Ignacio Zaragoza"del IMSS, en la alcaldía Iztapalapa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro