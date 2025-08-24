Un juez dictó sentencia de 293 años de prisión y multa de dos millones 530 mil 386 pesos a José Luis Luquin Delgado, “El jabón", por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

También delincuencia organizada, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a las investigaciones, en marzo de 2011 en Jiutepec, Morelos, “El Jabón” y otros hombres participaron en el secuestro de siete personas, entre ellos Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor Javier Sicilia.

Lee también Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz

Posteriormente, en la colonia Villas del Descanso, también en Jiutepec, los delincuentes privaron de la vida a las siete víctimas y las trasladaron a un fraccionamiento en el municipio de Temixco, de esa entidad.

Tras diversos procedimientos, el Ministerio Público Federal (MPF) ejerció acción penal en contra de Luquin Delgado, por lo que el juez le impuso la sentencia.

Esto derivó por los trabajos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, que obtuvo del juez la sentencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc