Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

Sheinbaum reitera a Trump: "El único que manda en México es el pueblo"; explica presencia de fuerzas de EU en sur del mar Caribe

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó una disminución en 61% de la incidencia de en el último año en Quintana Roo.

En la conferencia mañanera de este viernes 15 de agosto en Chetumal, García Harfuch destacó la estrategia nacional contra la , con la que se han detenido a 214 extorsionadores y no se ha registrado ningún caso de secuestros.

Indicó que del 1 de octubre de 2024 al pasado 11 de agosto se aseguraron en el estado ; fueron por delitos de alto impacto; la Fiscalía General del Estado ha vinculado a más de 90%, además de mil sentencias condenatorias “evitando así la impunidad”.

El titular de la SSPC informó que también se ; 6 mil 200 cartuchos y cientos de cargadores. “Solo en el mes de julio fueron detenidas 94 personas por delitos de alto impacto”, destacó entre otras acciones.

Durante la presentación de los datos sobre seguridad, un helicóptero llegó a la Base Aeronaval de Chetumal e interrumpió la presentación que hacía Omar García Harfuch.

