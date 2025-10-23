Con la finalidad de garantizar el interés superior de la niñez, así como proteger su salud, bienestar, e incluso su vida, la senadora del Partido Verde Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para prohibir de manera expresa cualquier cirugía estética en personas menores de edad, así como establecer como delito la práctica de estos procedimientos y sancionarlos penal y administrativamente.

La senadora Nakamura denominó a esta propuesta la “Ley Nicole”, en referencia a Paola Nicole, una adolescente de 14 años del estado de Durango que perdió la vida luego de complicaciones tras realizarse una cirugía estética.

Lamentó que en este caso, “el consentimiento de su madre, los intereses económicos de una clínica y la presión social pudieron más que la prudencia médica y la obligación de proteger a la menor”, además de que aseguró que se trató de un procedimiento innecesario para su edad y para su desarrollo físico que todavía se encontraba en formación.

Agregó que este caso no es un hecho aislado, sino el espejo de un problema creciente que atraviesa hogares, escuelas, redes sociales y consultorios en todo el país. En este sentido, detalló que de acuerdo con la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, en 2017 se realizaron un millón 36 mil 618 procedimientos estéticos en México para menores de edad.

Lamentó que cada vez hay mas casos de menores de edad que con el apoyo y consentimiento de sus padres, se realizan alguna operación estética, incluso señaló la práctica de ofrecer cirugías estéticas como regalo al cumplir 15 años, sin tomar en cuenta los riesgos de éstas, los cuales se minimizan “a cambio de verse mejor, de ser más popular, de ser más visible, de tener más seguidores, de tener más visualizaciones, más "likes", más exposición social y en una de esas, hacerse famosas y famosos en medios y redes sociales”, señaló.

