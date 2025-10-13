La senadora Cynthia López Castro fue electa como miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Parlamentarios del Banco Mundial, convirtiéndose en la primera mexicana en ocupar este cargo dentro del órgano directivo global.

La Red de Parlamentarios del Banco Mundial reúne a legisladores de todo el mundo “comprometidos con fortalecer la cooperación entre los parlamentos nacionales y las instituciones financieras internacionales, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la equidad social”.

Durante su intervención, López Castro destacó la importancia de impulsar presupuestos con perspectiva de género y priorizar el bienestar de los más vulnerables, en línea con la visión del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado que el objetivo central es “primero los pobres”, al haber logrado una significativa reducción de la pobreza.

“México asume este espacio de liderazgo internacional con responsabilidad y compromiso. Desde el Senado seguiremos trabajando para construir un futuro más equitativo, sostenible y con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”, afirmó la senadora.

El Comité Ejecutivo está conformado por parlamentarios de distintos continentes y tiene como misión definir la agenda de cooperación legislativa global con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, impulsando acciones conjuntas para enfrentar los retos del desarrollo económico, la inclusión financiera y la transición verde.

La senadora Cynthia López, de Morena, destacó que con esta designación México gana representación en una de las redes parlamentarias más influyentes del mundo, fortaleciendo su papel en los debates internacionales sobre financiamiento para el desarrollo, justicia social y sostenibilidad.

