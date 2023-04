El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, se deslindó y dijo que no conoce, ni protege a José Ángel Anzures Galicia, funcionario del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), quien renunció a su cargo tras revelarse que cobraba moches a trabajadores de esa institución, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado por EL UNIVERSAL sobre la cercanía del exfuncionario de origen poblano con él y con su primo, el diputado Ignacio Mier Velasco, quienes conocían a Anzures como “El Plomero” y que incluso fue diputado federal por el distrito VII, asentado en el municipio de Tepeaca, tierra de ambos políticos morenistas, Armenta aseguró que ni lo conoce.

“Ni lo conozco, la verdad. Y yo comparto los principios que Morena tiene: No mentir, no robar, no traicionar”, respondió dos semanas después del escándalo de corrupción y moches.

“Que se aplique la ley, esa es mi opinión. En éste y en todos los casos, porque es lo que el Presidente ha señalado, cero impunidad, que se aplique la ley”, argumentó el senador por Morena.

"En nuestro Estado de Derecho hay dos principios: la presunción de inocencia y el debido proceso. Bajo esos dos elementos de la presunción de inocencia y el debido proceso que se aplique la ley y yo no protejo a nadie”, señaló.

Con información de Víctor Gamboa

