Tras terminar su periodo como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova regresó como académico a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se incorporó como colaborador de Latinus.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que Lorenzo Córdova ahora sea colaborador del portal de noticias.

“Pero miren, miren lo transparente de todo, como, al final de cuentas, la verdad se abre paso. La noticia que acabamos de escuchar ahora, el que estaba en el INE, que ya es preferible olvidar, esta desfachatez, que se va a la UNAM. Pobre UNAM, mi alma mater, no, no, no. Bueno, pero eso pasa.

“Pero luego, ¿Irse de comentarista con Loret de Mola? Imagínense cuánta gente engañada, defendiéndolos porque el INE no se toca. Supuestamente ellos independientes, árbitros, ¡con Loret! O sea, es una involución porque si hubiese regresado como estaba antes de comentarista de Carmen Aristegui pues a lo mejor no, no era tan grotesco”, expresó López Obrador.

Por su lado, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, declaró: “Fuera máscaras, ya se fue Latinus”.

Latinus y Loret responden a AMLO y Sheinbaum por fichaje de Lorenzo Córdova

Tras las críticas de López Obrador y Sheinbaum a las colaboraciones de Córdova en Latinus, el medio y el periodista Carlos Loret de Mola, quien también colabora ahí, respondieron.

“El tamaño del coraje es el tamaño del fichaje”, escribió el columnista de EL UNIVERSAL en redes sociales.

"Nos calumnian porque no nos pueden desmentir", dijo en otro mensaje.

El tamaño del coraje es el tamaño del fichaje 😉



Así estrena @lorenzocordovav su voz en @latinus_us https://t.co/ZooaUWmvkN — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) April 6, 2023

Latinus mencionó que se distingue por contar con una sólida barra de opinión integrada por colaboradores que gozan de la libertad de exponer su punto de vista a partir de los hechos que analizan.

“Son expertos en sus campos y su probidad es por todos conocida. Para nosotros es valioso que una voz internacionalmente reconocida como la de Lorenzo Córdova se haya sumado al equipo de opinión”, indicó.

“Rechazamos enérgicamente las expresiones improcedentes vertidas por el mandatario, que en medio de problemas graves del país, utiliza los recursos públicos para atacar la libre expresión e intentar moldear las opiniones a su favor.

“Tanto López Obrador como la jefa de Gobierno recurren a los medios a su alcance, sean los oficiales financiados por el Estado o los privados que viven bajo su alero, para instalar su visión personal”, mencionó el portal informativo.

Agregó que cuenta con voces independientes y “escapa a la vieja lógica de orientar sus contenidos en función de la publicidad gubernamental”: “Nos regimos por principios éticos y nos orientamos a la investigación periodística para informar de manera fundada, siempre sobre la base de los hechos y la evidencia”.

“Recurrimos a la búsqueda de todas las opiniones, incluidos el mandatario y la jefa de Gobierno, a quienes reiteradamente hemos solicitado entrevistas para nuestros espacios informativos y que han rechazado porque Latinus no cumple su requisito de realizar entrevistas a modo, en las que no haya la menor crítica.

“Desde el nacimiento de esta plataforma, el gobierno y los medios complacientes con el poder han recurrido a la calumnia al intentar relacionar a Latinus con personajes políticos con el fin de descalificar y frenar nuestro trabajo.

“Sin embargo, no han podido hacerlo ni tampoco lo harán los gobiernos que vengan porque nos respalda un actuar profesional y millones de seguidores que confían en nosotros.

“Seguimos y seguiremos al costo que sea”, agregó Latinus.

Nos calumnian porque no nos pueden desmentir. Hoy atacaron de nuevo. https://t.co/q1otAFBT9N — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) April 6, 2023

¿De qué habló Córdova en su primera colaboración?

En su primera colaboración en Latinus, el académico cuestionó la decisión del presidente López Obrador de “destazar” al INE con el plan B electoral y deshacerse del Servicio Profesional Electoral.