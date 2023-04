El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, al calificar como “una desfachatez y una involución” que sea colaborador del periodista Carlos Loret de Mola.

“El que estaba en el INE que ya es preferible olvidar esta desfachatez, se va a la UNAM, pobre UNAM, mi alma mater, no, no, no, pero eso pasa, pero luego irse de comentarista con Loret de Mola, imagínese cuanta gente engañada defendiéndolos porque supuestamente #ElINENoSeToca, supuestamente ellos independientes, árbitros, con Loret, ósea es una involución”.

El Mandatario dijo que si el exconsejero presidente del INE hubiese regresado –como estaba antes- de comentarista con la periodista Carmen Aristegui a lo mejor no era tan grotesco.

Lee también Con carteles y consignas, manifestantes afuera del INE exigen juicio contra Lorenzo Córdova

Sin embargó cuestionó “¿eso fue lo que defendieron, marcharon por esto, vinieron al Zócalo por esto?, ¿qué les va a importar la democracia?, el INE, no, es una decadencia. Tenía razón el presidente Juárez ´el triunfo de la reacción es moralmente imposible´ porque esto es un acto de deshonestidad como se le vea, solo faltó que se fuera de presidente de la organización de Claudio X González, que debe estar como asesor pero puede ser honorario”, criticó.

Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo podrían ser investigados por irregularidades

El secretario de Gobernación, Adán Augusto, afirmó que con el fin del periodo de Lorenzo Córdova “termina una etapa negra en el INE” y perfiló que el ex presidente del instituto y el ex secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, podría ser sujetos de investigación por supuestas irregularidades.

En entrevista en Tabasco, luego de inaugurar el Estadio de Beisbol Centenario en Tabasco, fue cuestionado sobre la nueva etapa del INE y expuso que “ya aparecerán seguramente algunas series de irregularidades, nos han comentado cometidas por el señor Jacobo”.

Lee también Los consejeros del INE que salen serán juzgados por el pueblo, advierte AMLO

Cuestionado sobre un supuesto carpetazo por parte del ahora ya expresidente del INE a investigaciones sobre irregularidades electorales cometidas por Enrique Peña Nieto, dijo que por muy “Lorenzo Córdova que sea no tiene facultades de ministerio público. Entonces habrá que revisar qué fue lo que fallaron”.

“Como todos los servidores públicos que estamos sujetos a escrutinio, podemos ser investigados por posibles responsabilidades”, pero aclaró que el gobierno federal no tiene facultades de investigador, fiscal o ministerio público por lo que corresponderá a las instancias responsables.







Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.













maot