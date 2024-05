La infusión a base de arroz que evita la mala digestión

Dentro del amplio espectro de la variedad de los tés y sus variedades, en Japón existe una bebida ancestral conocida como té de arroz tostado, o "Genmaicha". Esta infusión ha ganado popularidad no solo en Japón, sino también en otros países como México, debido a sus beneficios para la salud y su sabor suave y distintivo. El Genmaicha se prepara tostando granos de arroz integral o blanco hasta que adquieren un color dorado y luego infusionándolos en agua caliente.

En Japón, el té es más que una simple bebida; es una tradición cultural profundamente arraigada que promueve la calma, la concentración y la conexión con el presente. Dentro de las múltiples variedades de té verde japonés, el Genmaicha destaca por combinar hojas de sencha con arroz integral tostado, creando una mezcla única que ofrece una experiencia sensorial y saludable. El Genmaicha, que se traduce como "té de arroz integral", es conocido en Japón como "té de palomitas de maíz" debido al estallido del arroz durante el proceso de tostado.

El Genmaicha no solo es apreciado por su sabor único, sino también por sus beneficios para la digestión. Este té se sirve a menudo después de las comidas en Japón debido a su reputación de ayudar a la digestión. La combinación de té verde y arroz integral aporta un alto contenido de minerales como calcio, hierro y potasio, y vitaminas A, B, C y D. Además, contiene niacina, tiamina y riboflavina, y su bajo contenido de teína lo hace una opción ideal para aquellos que son sensibles a la cafeína. El arroz integral utilizado no contiene gluten, por lo que es apto para personas con intolerancia al gluten.

Económico, rápido de cocinar, da saciedad, aporta fibra sobre todo en el caso de los integrales, es sin TACC, no distiende y se puede transportar en viandas, enumera así las principales cualidades de este té la licenciada en nutrición Jorgelina Latorraga (MN 4283), jefa del servicio de Alimentación y Nutrición del Sanatorio Finochietto y miembro del equipo médico de Wellness de ASE Nacional.

El té de arroz tostado es un digestivo natural debido a su riqueza en almidón, que actúa como prebiótico y ayuda a regular la flora intestinal. Esto lo convierte en un aliado ideal para combatir problemas digestivos como diarrea, estreñimiento y gastritis. También ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, lo que lo convierte en una bebida beneficiosa para las personas con diabetes. Además, tiene propiedades antioxidantes y diuréticas, y puede ser beneficioso para aquellos que buscan perder peso, ya que ayuda a quemar carbohidratos y convertirlos en energía.

Para preparar Genmaicha en casa, se necesita una cucharada de arroz integral o arroz blanco tostado y una taza de agua caliente. El proceso es simple: primero, se hierve el agua. Luego, se coloca el arroz tostado en una taza y se vierte el agua caliente sobre el arroz. Se deja reposar durante cinco minutos, se cuela y se sirve. Esta preparación sencilla permite disfrutar de los múltiples beneficios de esta infusión en cualquier momento del día.