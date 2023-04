El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno continuará con el combate a la corrupción y su política de cero impunidad, pues manifestó que “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que aplicar esa “fórmula”, además de aplicar la política de austeridad republicana, ha ayudado a sacar adelante al país.

En el Salón Tesorería, López Obrador aseguró que lo que más ha dañado a nuestro país y “ha dado al traste con todo”, ha sido la deshonestidad de los gobernantes.

Lee también “Si tiene responsabilidad, tiene que asumirla”, dice AMLO sobre Ignacio Ovalle por caso Segalmex

“Es muy bueno el debate, y es muy bueno este debate porque el principal problema de México, siempre lo he sostenido, pueden ustedes ver un libro que haya escrito hace 30 años o más y ahí está esta postura, de que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes que eso es lo que dado al trate con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad principal, de la desigualdad económica, de la violencia, por eso estamos saliendo adelante.

“Por aplicar esa fórmula: cero corrupción, cero impunidad, con el añadido de la austeridad republicana que también ayuda mucho, el que no haya lujos en el gobierno, que no haya gobierno rico con pueblo pobre, con esa fórmula, estamos sacando adelante al país y así vamos a continuar, cero corrupción, cero impunidad y además pues con eso resistimos, porque imagínense, porque si fuésemos corruptos ya no aguantamos. Si por eso tenía tanto poder la prensa, era el cuarto poder porque chantajeaban como la mayoría de los funcionarios se dedicaban a robar (…) puras transas y el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, expresó.

Con información de Enrique Gómez