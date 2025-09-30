Más Información

El entregó en sesión solemne el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos edición 2024 a la escritora Silvia Molina, quien agradeció el reconocimiento.

Silvia Molina es una escritora de gran trayectoria literaria, especialmente en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, donde ha tenido un gran impacto. Su obra se ha traducido a diversos idiomas; se ha especializado en literatura infantil. En 1997 se hizo acreedora al Premio Xavier Villaurrutia.

La senadora Beatriz Mojica expuso que este galardón tiene el propósito de premiar a escritoras y escritores con obra consolidada, escrita en idioma español o en cualquiera de las lenguas originarias de Latinoamérica, y que pertenezca a los géneros literarios de narrativa, dramaturgia, poesía o ensayo.

"Les expresó mi asombro porque me haya tocado hoy estar aquí y recordar a la gran escritora Rosario Castellanos", dijo Silvia Molina después de recibir el premio de manos de la presidenta del Senado.

Castillo expuso que este premio busca destacar la importancia de la literatura en México y Silvia Molina es reconocida por su prolífica carrera como narradora, escritura y su aportación a las obras infantiles.

Senado entrega Premio Rosario Castellanos a la escritora Silvia Molina este martes 30 de septiembre. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL
