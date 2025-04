El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, anunció que solicitó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; y a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, cruzar información para fundamentar las impugnaciones a candidaturas al Poder Judicial presuntamente ligadas al crimen organizado, que presentará esta semana ante el Tribunal Electoral.

En rueda de prensa, el senador de Morena informó además que el área jurídica del Senado ya interpuso una impugnación general ante el INE. Sin embargo, reconoció que no se hizo correctamente, por lo que podría ser retirada, ya que el Senado no pretende controvertir el acuerdo del INE para revisar la idoneidad de las candidaturas.

“Me informó el área jurídica que había presentado ese recurso general y yo le dije: pues ese recurso general no es lo que estamos nosotros pensando y mucho menos el argumento, porque justo el debate con el INE ha sido que se bajen las candidaturas antes de la elección, no ya que esté la persona elegida”, explicó.

“El área jurídica tomó esa decisión, pero no es la decisión en sentido que nosotros determinamos… ellos preocupados porque se vencían los tiempos, hicieron el recurso que podían presentar en tiempo y forma, y como no es un área que tenga experiencia en materia electoral, no saben que aunque se venzan plazos, la impugnación de una candidatura no tiene un plazo fatal”, precisó.

Fernández Noroña indicó que las áreas jurídicas del Senado, la Mesa Directiva y la Jucopo “ya avanzaron bastante para presentar las impugnaciones en el sentido que que yo comenté”.

“De hecho, acabo de signar tres oficios, uno dirigido al fiscal general de la República, pidiéndole alguna información puntual de algunos casos, otra al secretario de Seguridad Pública, que mañana estará aquí con nosotros, Omar García Harfuch, también en un sentido similar, y un último oficio, no por ello menos importante, a la presidenta del Instituto Nacional Electoral también, solicitándole alguna información. Entonces, dicho de otra manera, de forma sintética, sí vamos a presentar las impugnaciones en el sentido que comenté”, subrayó.

Harfuch comparecerá a puerta cerrada en el Senado

Por otra parte, el presidente del Senado informó que la comparecencia de este miércoles del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, será a puerta cerrada.

El legislador argumentó que “la presencia de los medios sí modifica en todos los sentidos (porque) lo que se plantee en una reunión de trabajo cerrada, nunca será igual a lo que se plantee con la presencia de los medios. (…) No creo que el mensaje inicial sería el mismo con o sin los medios”.

