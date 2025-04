La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, quien pidió que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, comparezca en Comisiones antes de que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se vote en el pleno.

En su conferencia mañanera de este miércoles 23 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que la comparecencia del secretario de Seguridad debe darse y “nunca se ha negado a asistir al Senado”: “De parte del gobierno nunca nos vamos a negar a que ningún secretario o secretaria participe, a menos que sea una provocación de algún tipo”.

Cabe señalar que Anaya declaró que siguen con la trampa de aumentar el número de desaparecidos para poder, de manera artificial, disminuir el número de los homicidios.

Al respecto, la Presidenta reaccionó: “Hay mucha hipocresía, de verdad, en los panistas y particularmente en este personaje”. En el Salón Tesorería recordó que en un debate presidencial, el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo llamó “Ricky Riquín Canallín”.

“O sea, cómo se atreven si esta crisis, no le llamemos crisis, está situación de inseguridad inicia con la guerra contra el narco. ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué se niegan a hablar de García Luna? ¿Por qué no explican cómo lo apoyaron? ¿Por qué no explican la guerra contra el narco?”, expresó.

Dijo que las leyes enviadas sobre desapariciones, y que están a revisión de los colectivos, tienen el objetivo de prevenir y atender “el problema de los desaparecidos en nuestro país”.

Reiteró que el registro de personas desaparecidas tiene su problemática por cómo está establecido en la ley. y mencionó que se presentarán las cifras de desaparecidos.

