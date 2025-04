“Me llevaré en el corazón la experiencia al frente de la Mesa Directiva”, afirmó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al clausurar el primer periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión en el Senado de la República.

El legislador de Morena informó que del 1 de septiembre de 2024 hasta este 30 de abril la Cámara Alta aprobó 21 reformas constitucionales y 88 cambios a diversos ordenamientos.

“No los agobiaré con todos los datos… lo único que diré al término de esta sesión es que en lo personal para mí ha sido un enorme honor encabezar la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y les agradezco su confianza, su colaboración, su debate, sus críticas y su participación en esta honorable asamblea.

“Me llevaré, aunque está anticlimático ya el momento, me llevaré en el corazón la experiencia que he tenido durante estos dos periodos al frente de la Presidencia de la Mesa Directiva, y aunque todavía no nos despedimos porque es altamente probable que tengamos quizás dos periodos extraordinarios, quiero agradecerles el honor de haberme elegido presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. De verdad, de corazón se los agradezco”, expresó Fernández Noroña.

