El expresidente Ernesto Zedillo escribió una carta pública para defenderse de lo que él asegura son calumnias e injurias de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. En la misiva afirma que la hoy mandataria insiste en “matar” la democracia del país con “la farsa” de la elección judicial.

“La presidenta insiste, y está en su derecho, en el tema del rescate bancario que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. Que lo haga, pero sin incurrir en falsedades ni calumnias”, señala Zedillo en la carta.

El expresidente Zedillo reconoce, también, que él se silenció a sí mismo por años para evitar un costo político al entrometerse en la vida política del país y —dice— sabía que terminar con ese silencio le traería consecuencias como los ataques que hoy recibe desde Palacio Nacional.

“Tenía claro que romper el silencio que me auto impuse como expresidente para no opinar públicamente sobre los asuntos de nuestro país, tendría un costo significativo. Pero siempre he tenido claro que hay algo mucho más importante que la condición y comodidad personal: México y la defensa de su democracia”, argumentó en el escrito.

¿Qué haría ella ante la quiebra del sistema bancario?

En su carta, el expresidente Ernesto Zedillo pide a la presidenta Claudia Sheinbaum preguntarse qué haría ella si enfrentara como mandataria “el riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello de la economía del país”.

“Confío en que aún a costa de su popularidad personal, tomaría graves decisiones para evitar esa quiebra y asimismo cumplir con la ley que protege los depósitos bancarios, sin reparar en el oportunismo de quienes gustan de lucrar políticamente de cualquier circunstancia”.

En ese sentido, le pidió instruir que se realicen auditorías independientes sobre la destrucción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, la construcción de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

“Se debe saber cuánto costaron y que beneficios se perdieron con esos caprichos de López Obrador”.

Lamentable que defienda la reforma judicial

Zedillo también acusó a Morena —el partido en el poder— de buscar coartar las libertades fundamentales de los mexicanos con la consumación de la reforma judicial y lamentó que Claudia Sheinbaum defienda ese paso.

“Es lamentable que la presidenta siga defendiendo la extinción del Poder Judicial federal independiente y profesional (sin duda, con aspectos mejorables) para sustituirlo por otro integrado —mediante una farsa vergonzosa de elecciones— con jueces que serán empleados e incluso familiares de quienes controlan a los poderes ejecutivo y legislativo, y peor aún como ya está siendo acreditado, individuos vinculados al crimen organizado”, asienta en la misiva.

“Al consumarse este criminal engaño quedará liquidada la democracia mexicana y Morena tendrá todos los instrumentos para coartar los derechos fundamentales de los mexicanos, como he venido sosteniendo”, señaló.

Zedillo pide aclarar ingresos de AMLO

En otra parte de su carta, el expresidente hace referencia a la eliminación de pensiones a expresidentes y aclara la referencia que la hoy presidenta hizo sobre la pensión que recibe del Banco de México.

“Entre otras cosas, la presidenta me acusa de contar con una pensión de la institución a la que serví muchos años. Ese beneficio fue acordado con posterioridad a mi gobierno; al determinarlo, la institución cumplió con lo dispuesto en la ley que la regula; y supongo que ese acuerdo reconoció los servicios que presté a la misma”, aclaró.

Zedillo detalló que como trabajador del Banco de México le tocó encabezar la renegociación de la deuda externa de empresas productivas generadoras de empleos en México y cuya viabilidad para seguir funcionando estaba en duda al estallar la crisis financiera de 1982.

“A diferencia de otros instrumentos y empresas estatales, el FICORCA (que así se conocia dicho mecanismo) generó utilidades y no costos al estado mexicano. No me apenó aceptar la jubilación acordada y simultáneamente renunciar a mi pensión como expresidente”, expresó.

Zedillo calificó como “insidiosa e ilegal” la referencia de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia su pensión como extrabajador del Banco de México, por lo que le exigió que aclare el argumento jurídico y la cantidad de apoyo que recibe el expresidente Andrés Manuel López Obrador por parte del gobierno federal.

“Cabe demandarle que aclare con todo detalle el fundamento jurídico y el costo de los enormes beneficios que goza López-Obrador en su simulado retiro con cargo al erario público. El ocultamiento de esta información seguramente ayudó a tomar la decisión de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia”, señaló.

