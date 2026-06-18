La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió recomendaciones a la ciudadanía, a los sectores empresarial y financiero para prevenir fraudes relacionados con falsas oportunidades de inversión.

En un comunicado la dependencia señaló que han identificado esquemas piramidales y falsas plataformas de inversión digital.

Estos modelos se caracterizan por operar fuera del marco regulatorio, carecer de actividades productivas reales y depender de la captación constante de nuevos recursos para sostener aparentes rendimientos.

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Detalló que las falsas plataformas de inversión suelen simular ser entidades legítimas mediante páginas web, aplicaciones móviles o publicidad dirigida, e incluso pueden suplantar la identidad de instituciones reconocidas para generar confianza entre las personas usuarias.

En una primera etapa, suelen mostrar rendimientos o permiten retiros parciales para generar confianza; posteriormente bloquean el acceso a los recursos o solicitan pagos adicionales, lo que ocasiona pérdidas económicas a las personas inversionistas.

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La promesa de obtener ganancias rápidas, elevadas y sin riesgo continúa siendo uno de los principales mecanismos utilizados para atraer a las personas.

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La SSPC recomendó verificar que la entidad financiera esté registrada y supervisada por autoridades mexicanas, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

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Así como desconfiar de promesas de rendimientos elevados, fijos o libres de riesgo, evitar tomar decisiones basadas únicamente en recomendaciones personales o presión social.

La dependencia recomendó también solicitar información sobre el modelo de negocio, los estados financieros y el respaldo legal de la entidad, revisar los contratos con asesoría legal o financiera especializada, entre otras acciones.

Resaltó que la prevención y toma de decisiones son fundamentales para proteger el patrimonio y reducir el riesgo de ser víctima de fraudes financieros.

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