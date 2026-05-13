Como parte del seguimiento a los trabajos con colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas, la Secretaría de Gobernación (Segob) revisó con ellos los temas forenses.

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, participó en una mesa de diálogo con familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de la zona centro del país.

"Fortalecemos el trabajo territorial y la coordinación entre instituciones para avanzar en la localización de quienes tienen derecho a ser buscados, del acceso a la verdad y la justicia, así como en la atención integral a las familias", dijo Medina Padilla.

Lee también CIDH advierte por reclutamiento de menores; México registra 18 mil niños y adolescentes desaparecidos

Segob y fiscal Godoy revisan con colectivos de búsqueda temas forenses (13/05/2026). Foto: Especial

En esta mesa participó la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy; la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar; la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa; y la comisionada nacional Martha Lidia Pérez Gumecindo.

A esta jornada también asistieron las y los titulares de las fiscalías generales de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y representantes de la fiscalía del Estado de México, entre otras personas funcionarias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc