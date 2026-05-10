En el marco del Día de las Madres que se celebra este 10 de mayo, colectivos de mujeres buscadoras exigieron una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Luche con nosotras hasta encontrarles a todos”, demandaron a la Mandataria federal.

A través de un posicionamiento difundido por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, las familias reclamaron que las políticas públicas sobre desaparición no pueden seguir diseñándose sin la participación real de quienes buscan diariamente a sus seres queridos.

El colectivo de búsqueda manifestó que cuando terminó el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa había más de 26 mil personas desaparecidas.

Hoy, el Registro Nacional supera las 130 mil y cada día se suman más de 40 nuevos casos.

Las madres buscadoras pidieron a la presidenta Sheinbaum encabezar una estrategia nacional que fortalezca la búsqueda en campo, la identificación forense y la investigación de desapariciones, además de retomar recomendaciones de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas.

También advirtieron que México mantiene más de 70 mil cuerpos sin identificar y denunciaron que muchas veces las familias siguen haciendo el trabajo que debería corresponder al Estado.

“La palabra de las familias no puede ser un insumo decorativo, sino la brújula de las políticas públicas”, señalaron.

El posicionamiento fue difundido en el marco de la Velada por la Memoria y la XIV Marcha por la Dignidad Nacional, jornadas que desde hace años transformaron el Día de las Madres en una fecha de protesta, dolor y búsqueda para miles de familias mexicanas.

“Buscar también es construir paz”, puntualizaron las madres, quienes solicitaron a la Jefa del Ejecutivo federal actuar “con el valor y coraje de una madre que busca incansablemente a su hija desaparecida”.

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