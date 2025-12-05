Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), afirmó que debido a que se ha aplicado la estrategia de seguridad del gobierno federal se registra una baja en los índices de violencia en México.

En conferencia de prensa matutina en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria señaló que para el gobierno federal es una prioridad la atención a los jóvenes para evitar que caigan en las manos del crimen organizado.

“No se puede entender la estrategia nacional de seguridad sin la atención que originan la violencia, que es el eje número uno de esa estrategia (…) la atención a las causas es también una prioridad, la atención a nuestros jóvenes para evitar que caigan en las manos del crimen organizado.

“El indicador es la baja en la violencia en los diferentes estados del país, donde también están trabajando los gobiernos de los estados y es fundamental que también los municipios en su mayoría se han sumado en donde hemos estado y son los municipios prioritarios, en donde también hemos estado y ahí también ha bajado los índices delictivos”, explicó.

