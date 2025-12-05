Más Información

Aplanadora de Morena y aliados avalan Ley de Aguas; va al Ejecutivo

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

La Mañanera del Pueblo, 5 de diciembre, minuto a minuto

Sheinbaum alista viaje a Washington y primer encuentro con Trump; así han sido sus giras internacionales como Presidenta

Los pasos para entender el Sorteo Final de la FIFA, rumbo al Mundial 2026

Ley de Aguas: Productores anuncian que concluyen movilizaciones; "volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización"

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Aguas Nacionales, que fue enviada al Senado, la Segob aseguró que los planteamientos de los productores del campo fueron tomados en cuenta.

Reiteró que “no existe razón para los bloqueos en los puentes de la frontera norte por parte de productores agrícolas de Chihuahua”. Hizo un llamado a quienes participan en estas protestas a evitar daños a la población y permitir el paso de servicios de salud, insumos y productos.

