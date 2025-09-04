Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron privados de la libertad por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, marcado por la creciente violencia de los últimos años.

El delito de los agentes ocurrió mientras realizaban labores de investigación en esta región. Tiempo después, el secretario de seguridad federal Omar García Harfuch, informó que fueron rescatados a salvo.

¿Qué pasa en Álvaro Obregón, Michoacán?

El municipio de Álvaro Obregón, actualmente gobernado por Adán Sánchez López, durante los últimos años ha sido blanco de la violencia del crimen organizado que ha protagonizado ataques armados, quema de vehículos, enfrentamientos con autoridades locales y hasta la privación de la libertad de una candidata a la alcaldía.

Lee también CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA) en su reporte titulado Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2025, la presencia de algunos cárteles mexicanos, asociaciones nombradas "terroristas" por el gobierno de Donald Trump, se ha expandido por todo México, sin embargo, en Michoacán hay presencia de varios cárteles.

En su reporte, la DEA desglosa que entre los principales grupos delictivos con presencia en Michoacán se encuentra el CJNG, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, aunque también existe la presencia del Cártel de Sinaloa.

Secuestro, ataques armados y quema de vehículos

El municipio de Álvaro Obregón, con una población registrada de más de 23 mil habitantes, en 2018 fue escenario de la privación de la libertad de Lourdes Torres Díaz, candidata a la alcaldía, quien fue secuestrada por un grupo armado y rescatada posteriormente por elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán.

Lourdes Torres es esposa del exalcalde de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez, detenido el 1 de agosto del 2016, acusado del asesinato de 10 personas encontradas muertas a tiros y calcinadas en ese mismo año en el municipio de Cuitzeo, Michoacán.

Lee también Trasladan a 30 reos de Sinaloa a Chiapas; algunos son presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa

En 2023 habitantes, automovilistas y autoridades reportaron varios enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado, en los municipios de Zinapécuaro y Álvaro Obregón, Michoacán Además, en estos mismos puntos los criminales le prendieron fuego a un vehículo.

Para el mes de agosto de este mismo año, las autoridades localizaron seis cuerpos de personas asesinadas y abandonadas en diferentes puntos del municipio. Las víctimas presentaban huellas de tortura y asfixia por estrangulamiento y algunos otros muertos a tiros.

En 2024 las autoridades de seguridad en el estado hallaron los cuerpos de tres hombres que fueron torturados y asesinados a balazos. Meses después y luego de atacar a tiros a personal de la Policía Municipal de Zinapécuaro, un grupo armado incendió tres camiones de carga y cuatro vehículos más. Este acto de violencia se extendió al municipio de Álvaro Obregón sin que dejara elementos heridos o muertos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc