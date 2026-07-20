La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) exhortó a empleadores y responsables de centros de trabajo a verificar la identidad de las y los Inspectores Federales del Trabajo antes de permitir el inicio de una visita de inspección.

La dependencia federal recordó que la inspección laboral es un mecanismo mediante el cual la STPS supervisa el cumplimiento de la legislación laboral, con el propósito de garantizar condiciones de trabajo seguras, dignas y en apego a los derechos de las personas trabajadoras.

Sin embargo, para brindar certeza a empleadores y personas trabajadoras, la Secretaría del Trabajo lanzó el portal “Conoce a tu Inspector”, una herramienta que permite verificar que el personal que realiza la visita forma parte de la STPS y está facultado para desempeñar funciones de inspección.

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“Antes de permitir el inicio de una visita, la dependencia recomienda ingresar al portal y corroborar la identidad del Inspector Federal del Trabajo. Esta medida contribuye a prevenir posibles intentos de suplantación de identidad y brinda confianza sobre la legalidad del procedimiento”, puntualizó la dependencia en un comunicado.

La STPS reiteró que la inspección laboral se realiza con estricto apego a la ley y constituye un instrumento para promover el cumplimiento de la normatividad, fortalecer la cultura de la prevención y proteger los derechos laborales en beneficio de las personas trabajadoras y de los centros de trabajo.

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“Durante las visitas de inspección, las y los Inspectores Federales del Trabajo revisan el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normatividad laboral, incluyendo aspectos relacionados con las condiciones generales de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, así como otras disposiciones cuya observancia contribuye a la prevención de riesgos y al fortalecimiento de los centros de trabajo”, explicó.

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