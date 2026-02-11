El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que, para este miércoles, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del país, además, estas condiciones limitarán la dispersión de contaminantes en el aire.

Respecto a las lluvias, el organismo prevé chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California, asociados al ingreso del frente frío número 34. Asimismo, el ingreso de humedad de ambos océanos podría generar lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

En cuanto a viento, se pronostican rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Sinaloa. Habrá viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

También se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En consecuencia, en el litoral, se prevé oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California y mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Colima y Jalisco.

En zonas serranas de Chihuahua y Durango se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas durante las mañanas y de -5 a 0 grados en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

El organismo indicó que se esperan de 0 a 5 grados en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

En contraste, las temperaturas máximas serán de 40 a 45 grados Celsius en el noroeste de Guerrero, oeste de Chiapas y la región del istmo y la costa de Oaxaca. De 35 a 40 grados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y el suroeste de Puebla.

Y de 30 a 35 grados en Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y el suroeste del Estado de México.

