Más Información

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Corte de Apelaciones suspende la orden para desmantelar Alcatraz de los Caimanes; es un triunfo para el gobierno de Florida

Corte de Apelaciones suspende la orden para desmantelar Alcatraz de los Caimanes; es un triunfo para el gobierno de Florida

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

En el marco de la visita de trabajo a Washington, D.C., que inició el pasado miércoles, el presidente nacional del PRI, , se reunió con la congresista del Partido Republicano, María Salazar.

En redes sociales, el dirigente priista publicó fotos del encuentro realizado en el Capitolio, sede de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, aunque no dio detalles de los temas abordados.

Lee también

“Una muy buena conversación con la congresista María Salazar, una mujer profesional y comprometida con la defensa de la democracia, la seguridad regional y el respeto a los derechos humanos. humanos. Siempre a favor de construir e impulsar la mejor relación entre México Estados Unidos”, escribió el senador Moreno Cárdenas en las redes sociales.

Hace unas semanas, el dirigente del PRI anunció que acudirá a diversas instituciones y organismos internacionales y de Estados Unidos a denunciar a los “narcopolíticos” del partido Morena y del régimen de la 4T, del que se dijo perseguido político.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses