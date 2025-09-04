En el marco de la visita de trabajo a Washington, D.C., que inició el pasado miércoles, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se reunió con la congresista del Partido Republicano, María Salazar.

En redes sociales, el dirigente priista publicó fotos del encuentro realizado en el Capitolio, sede de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, aunque no dio detalles de los temas abordados.

“Una muy buena conversación con la congresista María Salazar, una mujer profesional y comprometida con la defensa de la democracia, la seguridad regional y el respeto a los derechos humanos. humanos. Siempre a favor de construir e impulsar la mejor relación entre México Estados Unidos”, escribió el senador Moreno Cárdenas en las redes sociales.

Hace unas semanas, el dirigente del PRI anunció que acudirá a diversas instituciones y organismos internacionales y de Estados Unidos a denunciar a los “narcopolíticos” del partido Morena y del régimen de la 4T, del que se dijo perseguido político.

