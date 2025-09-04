Más Información
Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador
Corte de Apelaciones suspende la orden para desmantelar Alcatraz de los Caimanes; es un triunfo para el gobierno de Florida
Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo
México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?
Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa
En el marco de la visita de trabajo a Washington, D.C., que inició el pasado miércoles, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se reunió con la congresista del Partido Republicano, María Salazar.
En redes sociales, el dirigente priista publicó fotos del encuentro realizado en el Capitolio, sede de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, aunque no dio detalles de los temas abordados.
Lee también Alito Moreno realiza visita a EU para denunciar “narcodictadura comunista” de Morena; hace llamado a defender la democracia
“Una muy buena conversación con la congresista María Salazar, una mujer profesional y comprometida con la defensa de la democracia, la seguridad regional y el respeto a los derechos humanos. humanos. Siempre a favor de construir e impulsar la mejor relación entre México Estados Unidos”, escribió el senador Moreno Cárdenas en las redes sociales.
Hace unas semanas, el dirigente del PRI anunció que acudirá a diversas instituciones y organismos internacionales y de Estados Unidos a denunciar a los “narcopolíticos” del partido Morena y del régimen de la 4T, del que se dijo perseguido político.
México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?
kicp