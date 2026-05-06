En México, la anemia durante el embarazo se ha convertido en un problema de salud pública que avanza silenciosamente: entre 2012 y 2018, la prevalencia prácticamente se duplicó al pasar de 18% a 35%, de acuerdo con una propuesta de política pública impulsada desde la Universidad Iberoamericana.

El documento, elaborado por la investigadora Sonia Hernández, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide), advierte que esta condición no sólo incrementa riesgos para las mujeres gestantes, sino que también puede afectar el desarrollo y aprendizaje de niñas y niños, además de impactar en la productividad y el desarrollo económico de las comunidades.

En el marco del próximo Día de las Madres, la plataforma “Ibero Propone" subraya la urgencia de fortalecer políticas públicas enfocadas en la salud materna y nutricional, particularmente entre mujeres en contextos de mayor vulnerabilidad.

Lee también ¡BTS en Palacio Nacional! Sheinbaum anuncia visita de la banda de K-Pop

Embarazo. Foto: Archivo

La investigadora señaló que las mujeres en edad reproductiva representan uno de los grupos más afectados por la anemia en el país. El problema se intensifica en zonas rurales, donde hasta cuatro de cada diez mujeres embarazadas presentan esta condición.

De acuerdo con la ficha de política pública, las principales causas de la anemia incluyen carencias nutricionales, dietas de baja calidad, absorción insuficiente de nutrientes, infecciones parasitarias e inseguridad alimentaria. Además de la deficiencia de hierro, también inciden la falta de ácido fólico, vitamina B12 y vitamina A.

Ante este panorama, la propuesta plantea implementar una estrategia integral de salud pública que contemple la administración intermitente de suplementos de hierro y ácido fólico en mujeres de entre 12 y 49 años, especialmente en regiones donde la prevalencia de anemia sea igual o superior al 20%.

Lee también Andy López le pide pruebas a Loret sobre haber recibido "dinero en sus manitas" del narco; "eres un periodista mercenario", dice

La estrategia incluye también campañas nacionales de salud reproductiva, fortalecimiento del monitoreo de casos, priorización de zonas rurales y acciones de prevención desde etapas tempranas.

Hernández destacó que aunque tradicionalmente los suplementos se administran de forma diaria, existen esquemas intermitentes —una, dos o tres veces por semana— que pueden mejorar el apego al tratamiento y aumentar su efectividad. Según la propuesta, el consumo adecuado de hierro y ácido fólico podría reducir los casos de anemia hasta en un 66%.

“Ibero Propone” es una plataforma de la Universidad Iberoamericana que reúne propuestas elaboradas por especialistas de distintas disciplinas para incidir en el debate nacional con base en evidencia académica y enfoques de derechos humanos, impulsada en el contexto del proceso electoral de 2024.

nro/apr