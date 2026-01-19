Más Información
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó discutir el proyecto de sentencia de la ministra María Estela Ríos González relacionado a los desalojos en la Ciudad de México y la contradicción de criterios 127/2025 que tenía como finalidad asegurar bienes sin orden judicial,
Esto luego de las protestas de colectivos que externaron su preocupación de que la propuesta afecte el derecho a la vivienda de la ciudadanía.
La Corte retiró los dos asuntos controversiales que tenía planeado resolver: la acción de inconstitucionalidad 73/2019 que pretendía resolver la validez sobre desalojos en la Ciudad de México y la contradicción de criterios 127/2025 que tenía como objetivo asegurar bienes sin una orden judicial.
El proyecto, que se tenía previsto discutir, se centra en el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, que prohíbe los desalojos sin orden judicial, garantiza el derecho de audiencia y el debido proceso.
El secretario general de acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, informó que se determinó retirar los asuntos identificados con los números cuatro relativos a la acción de inconstitucionalidad 73/2019, y los números siete, ocho, nueve y 10 de la lista que corresponden, respectivamente a la contradicción de criterios 127/ 2025, a los amparos en revisión 424/2025 y 446/2025. Así como la contradicción de criterios 39/ 2025.
“Asimismo someto a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número siete ordinaria celebrada el jueves 15 de enero del año en curso, así como la certificación relativa a la votación de la contradicción de criterios 223/2025, identificada con el número 49 de la lista de esa fecha, respecto de la cual se obtuvo una mayoría de cinco votos en contra del proyecto y por la inexistencia de la contradicción”, detalló el secretario general de acuerdos.
