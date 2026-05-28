Tras presentar la inversión por 21 mil millones de pesos en materia farmacéutica, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), busca que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) participe en proyectos de inversión, colaboración e infraestructura para garantizar el abasto de medicinas en el país.

“Uno de los propósitos es precisamente que Birmex tenga la capacidad de involucrarse en algunos de estos proyectos (...) Se está avanzando tanto en infraestructura como en colaboración y también existe otro proyecto que tiene que ver con la producción de algunas vacunas en Birmex. Es importante que Birmex forme parte de este desarrollo y contribuya a la producción de medicamentos”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 28 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Proyecto de Inversión en Salud, se concretó en el marco del Plan México, el cual busca que el país produzca más de lo que necesita en colaboración con empresas extranjeras, academia, investigadores y desarrolladores tecnológicos.

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“Lo que hoy se presenta no solamente es una inversión de una farmacéutica (...) es el vínculo con instituciones de investigación para estudios clínicos que permitan desarrollar medicamentos para nuestro país con las características de la población mexicana y también que los beneficios de ellos no solo queden en una empresa privada, sino que también queden en Birmex y en las instituciones públicas”, indicó la mandataria.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo precisó que los proyectos para no depender del exterior no cerrarán fronteras para importar medicamentos, sin embargo, subrayó que en México se debe producir, desarrollar, investigar y avanzar en el desarrollo y manufactura de los mismos.

“Incluso queremos que bajen (los precios). Claro que queremos que bajen los fármacos, pero eso es parte también de la producción en nuestro país y la competencia que se establece que es lo que nos permite disminuir los costos y la compra consolidada que se está haciendo que ayuda también a bajar los costos de los medicamentos”, mencionó la Jefa del Ejecutivo.

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La presidenta aseguró que las inversiones en esta materia se concretaron por las conexiones de Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud y del secretario David Kershenobich, a quien describió como una “eminencia mundial” y ganador de todos los premios internacionales de medicina.

“Y él por lo mismo tiene contactos con investigación en todo el mundo. Y tiene la autoridad académica, ética también para poder convocar a que se desarrolle la industria farmacéutica en México y también la facilidad de Cofepris. Cofepris y ahora lo que estamos avanzando es en reducir tiempos, reducir trámites. Entonces se aceleran los procedimientos”, afirmó la mandataria.

Por otro lado, representantes de farmacéuticas como Bristol Myers Squibb, destacaron la colaboración con talento mexicano, desde estudiantes y científicos para contribuir con el desarrollo de medicamentos.

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