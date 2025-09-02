Más Información

, titular de la Secretaría de Salud (SSA), confirmó en el país y 17 fallecimientos.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes 2 de septiembre en , Kershenobich presentó datos sobre el panorama epidemiológico de sarampión, en el que 95% de los casos están concentrados en Chihuahua.

“Hemos establecido cercos de que no se disemine”, destacó el secretario de Salud al hacer un llamado a la vacunación como “un acto de amor y protección”, además que son gratuitas y seguras las dosis.

Destacó el titular de la Ssa que cuando se detecta un caso de sarampión, se hace una vigilancia activa en la zona para tratar de identificar otros contagios

“Necesitamos ese contagio social de que la gente se vacune”, expresó al referir que en el país, 81.1% es el promedio de con esquema completo.

Del 1 de enero al 29 de agosto se han aplicado casi 6 millones de dosis de vacunas.

