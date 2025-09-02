Más Información

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

La mañanera de Sheinbaum, 2 de septiembre, minuto a minuto

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

Activan doble alerta por lluvias en CDMX: naranja en cuatro alcaldías y amarilla en nueve

Sheinbaum: con EU, cooperación en seguridad, sin subordinación

“Tenemos que disminuir las para poder alcanzar un mejor sistema de salud”, declaró, titular de la Secretaría de Salud (SSA).

En la conferencia mañanera de este martes 2 de septiembre en , Kershenobich insistió en que el consumo de refrescos debe eliminarse de las infancias y adolescencias, ante “la herencia” que hacen las familias del mal hábito en el consumo de bebidas azucaradas.

“El contagio es social, porque se reproduce una mala costumbre”, dijo al acusar que hay mesas llenas de refrescos en eventos sociales como bodas y bautizos. Los niños y adolescentes no deben estar tan expuestos al consumo de bebidas azucaradas, dijo.

Al referir que la compra de refrescos de más de dos litros no es recomendable, el titular de la SSA comentó que los niños y adolescentes crecen normalizando el consumo de refrescos, que han desplazado a las aguas frescas.

Alertó el secretario de Salud que el consumo de bebidas azucaradas genera un impacto en el estado de ánimo, además que el.

“No cambies vida por bebida”, alertó David Kershenobich.

mahc

