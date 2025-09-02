“Tenemos que disminuir las bebidas azucaradas para poder alcanzar un mejor sistema de salud”, declaró David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA).

En la conferencia mañanera de este martes 2 de septiembre en Palacio Nacional, Kershenobich insistió en que el consumo de refrescos debe eliminarse de las infancias y adolescencias, ante “la herencia” que hacen las familias del mal hábito en el consumo de bebidas azucaradas.

“El contagio es social, porque se reproduce una mala costumbre”, dijo al acusar que hay mesas llenas de refrescos en eventos sociales como bodas y bautizos. Los niños y adolescentes no deben estar tan expuestos al consumo de bebidas azucaradas, dijo.

Al referir que la compra de refrescos de más de dos litros no es recomendable, el titular de la SSA comentó que los niños y adolescentes crecen normalizando el consumo de refrescos, que han desplazado a las aguas frescas.

Alertó el secretario de Salud que el consumo de bebidas azucaradas genera un impacto en el estado de ánimo, además que el azúcar altera el cerebro.

“No cambies vida por bebida”, alertó David Kershenobich.

