El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que es preocupante que la presidenta Claudia Sheinbaum “quiere regir la vida de los otros dos poderes” y trate de regular el gasto de las entidades a través de consultas populares, como propone el llamado plan B en materia electoral.

“Me preocupa la construcción de esas narrativas que parecen muy populares, pero que se hacen sin una reflexión profunda. Someter a consulta pública cómo deben integrarse los otros poderes. Sometamos a consulta pública si es justo que un Estado como Nuevo León, por cada peso que envía a la Federación, que se cobran de impuestos del trabajo de los nuevoleoneses, solamente se le regresen 25 centavos”, expresó.

Previo a su participación en el “Parlamento Juvenil por México”, realizado en San Lázaro, el priista aseguró que volverán a votar en contra del proyecto del Ejecutivo, como pasó con la reforma electoral, si concluyen que afecta la democracia.

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“Primero, revisarlo, y que sepa la gente que todo aquello que perjudique al futuro de México, lo vamos a votar en contra”, comentó.

Moreira Valdez criticó el ahorro que propone la presidenta Sheinbaum con su segunda propuesta de reforma electoral, de alrededor de 4 mil millones de pesos, recortando el gasto de congresos locales y municipios.

“Me llama la atención por qué el Poder Ejecutivo quiere regir la vida de los otros dos poderes. Si hay algún exceso, en alguna parte se tiene que arreglar. Pero el monto que nos dicen es mucho menos de lo que se tiró de dinero en el Tren Maya el año pasado. El monto que nos dicen es 240 veces más pequeño que el error que tuvo López Obrador en el diseño de lo que dijo que iba a costar el Tren Maya y lo que costó el Tren Maya. Sometamos eso y digamos que tenemos que estar los Estados mandando dinero a la Federación para que se tiren cosas como el Tren Maya”, dijo.

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