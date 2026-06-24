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Después de haber viajado ayer a Washington para asumir la titularidad de la embajada de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri entregó este miércoles las copias de sus cartas credenciales.
El embajador Lazzeri hizo la entrega a Monica Crowley, jefa de protocolo del Departamento de Estado, "uno de los centros de gravedad de la relación bilateral entre México y Estados Unidos".
Lazzeri apostó por la "cooperación constante" entre México y Estados Unidos.
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"La densidad histórica de nuestra relación, su escala económica y su profundidad humana, exige una cooperación constante", escribió en sus redes sociales.
"Desde la embajada trabajaremos para generar avances y beneficios compartidos concretos: que el T-MEC siga siendo el motor de América del Norte, que nuestra comunidad esté protegida, y que la prosperidad compartida se defienda y se amplíe", añadió.
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Roberto Lazzeri llega a Washington para asumir embajada de México; llega con "agenda clara"
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Luego de haber sido ratificado hace unos días en el Senado, Roberto Lazzeri llegó este martes 23 de junio a Washington para asumir la titularidad de la embajada de México Estados Unidos.
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La embajada mexicana en territorio estadounidense indicó que Lazzeri llega "con una agenda clara": "Proteger a nuestra comunidad, impulsar la prosperidad compartida de América del Norte y construir acuerdos que sirvan a ambos países".
Lazzeri declaró en sus redes, en el marco de su ratificación, que la relación bilateral entre ambos países exige, por su densidad histórica, escala económica y profundidad humana.
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"La relación bilateral entre ambos países exige, por su densidad histórica, escala económica y profundidad humana, una representación que conjugue rigor técnico, sensibilidad política y compromiso con la dignidad de México y de las comunidades mexicanas en el exterior", escribió.
El embajador ya tuvo participación en las rondas de conversaciones con Estados Unidos por el T-MEC.
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