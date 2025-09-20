Reportan al menos 250 asesinatos en México durante la semana de fiestas patrias

Al menos 250 asesinatos se cometieron en el país durante la semana de fiestas patrias que está por concluir, según cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ayer, 19 de septiembre, fue el día más violento de los últimos cinco al registrar 56 víctimas de homicidio doloso, seguido del jueves, 54; lunes, 51; martes, 48; miércoles 41.

Un promedio de 50 asesinatos ocurrieron diariamente en el periodo del 15 al 19 de septiembre, de acuerdo con el conteo de víctimas elaborado por el SSPC.

Lee también Recién llegado a Italia, embajador Genaro Lozano encabeza el Grito de Independencia en Roma

Violencia en México deja varios muertos en fiestas patrias. Foto: Especial

Los estados más violentos en la semana de fiestas patrias, son Chihuahua con 23 víctimas de homicidio doloso; Guanajuato, 23; Sinaloa, 22; Estado de México, 21; Baja California, 19; Morelos, 15; Veracruz, 14; Michoacán, 13; Ciudad de México, 9.

Hasta el viernes, suman mil 37 personas asesinadas durante septiembre en el país, lo que significa un promedio de 54.6 diarias, según el reporte de víctimas de homicidio doloso integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a partir de los informes de las fiscalías o procuradurías estatales.

Cabe destacar que Chihuahua registró siete muertes intencionales el pasado lunes y Sinaloa alcanzó la misma cifra el jueves 18 de septiembre.

Lee también Violencia en Sinaloa deja ocho nuevos asesinatos, entre ellos dos mujeres, en distintos municipios

“En los últimos 11 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. Iniciamos en septiembre y con el inicio de la administración, en 86.9 homicidios diarios promedio en el país. Y este agosto de 2025, cerró en 59.2 homicidios diarios en el país”, destacó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, hace unos días.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro