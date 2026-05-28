La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el acto de “Rendición de Cuentas”, agendado para el próximo domingo 31 de mayo, se proyectará en las principales plazas públicas de todo el país a excepción de Coahuila, pues la entidad se encuentra en un proceso electoral.

Durante la conferencia matutina de este jueves 28 de mayo, la Mandataria federal fue cuestionada sobre el costo que implica la instalación de pantallas en 31 entidades de México, a lo que contestó:

“Está viendo el equipo de Presidencia y de Comunicación para ver si es solo el cargo del gobierno de México, que no es mucho monto, realmente es una pantalla y la transmisión o algún gobierno estatal o municipal decide apoyar también con la pantalla, porque a lo mejor tienen ellos una pantalla y que no se necesita rentar la pantalla y la pueden poner ese día en la plaza”, explicó.

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La Jefa del Ejecutivo realizará un evento en el Monumento a la Revolución el próximo domingo a las 11 horas, para “defender la soberanía nacional y los principios de la Cuarta Transformación”.

“Con gusto damos con transparencia cuánto se utilizó de recurso para el informe, o para la ‘Rendición de Cuentas’ más que el informe”, precisó la Jefa del Ejecutivo.

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