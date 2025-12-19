México implementó por primera vez un marco jurídico para regular de manera integral la cadena del café, tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura.

La legislación establece reglas para los procesos de producción, industrialización, comercialización y calidad del café, con el fin de concentrar en un solo ordenamiento disposiciones que hasta ahora estaban dispersas y sin un esquema de coordinación específico.

Entre los cambios que introduce la ley se encuentra la creación de una Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura, integrada por autoridades federales, productores, industria y comercializadores, encargada de proponer políticas públicas, normas y estrategias para el sector.

Lee también Frente frío 22 provocará temperaturas de hasta-10 grados este 18 y 19 de diciembre; checa acá los estados afectados

Café. Foto: Turibús

Asimismo, se contempla la operación de un Sistema Nacional de Información de la Cafeticultura, que concentrará datos sobre clima, producción, precios, costos, mercados, importaciones y exportaciones, con información generada por dependencias federales, instituciones académicas y centros de investigación.

La norma también prevé la conformación de un Comité de Seguimiento de Precios, responsable de elaborar precios de referencia con base en costos de producción, márgenes de comercialización y precios internacionales. Estos precios no serán obligatorios, pero podrán servir como referencia para las transacciones en el mercado interno.

En el ámbito ambiental, la ley incorpora criterios para fomentar prácticas como la cafeticultura bajo sombra y los sistemas agroforestales, las cuales serán consideradas dentro de los esquemas de apoyo al sector.

Lee también SAT solicita el pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026

Después de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, señaló que la entrada en vigor de esta ley busca dotar al sector cafetalero de información y mecanismos que permitan mayor transparencia en el mercado y mejores condiciones de negociación para los productores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc