La reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado polémica entre el gremio y la opinión pública, además, por haber sido retomada por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien muestra apoyo a esta.

El planteamiento sugiere que los ministros, magistrados y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por los ciudadanos, por lo que las opiniones se encuentran divididas.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro en retiro de la Suprema Corte, ha sido uno de los personajes controversiales que resalta en este debate luego de expresar su postura pues, como expresidente del Máximo Tribunal, su opinión es una de las más comentadas y criticadas.

Zaldívar Lelo de Larrea fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 1 de diciembre de 2009 hasta el 15 de noviembre de 2023. Su cargo como presidente de este órgano judicial se situó de enero de 2019 hasta noviembre de 2023. Llegó a la SCJN luego de ser postulado por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa durante su mandato.

En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente de la República y propuso dicha reforma, Arturo Zaldívar habló sobre el tema en entrevista con John Ackerman, en Diálogos por la democracia.

En aquel momento, el ministro Zaldívar opinaba que los postulantes a ministros de la Corte debían tener carácter de independencia y seriedad. “Lo primero que debe tener un ministro es independencia y sí no tiene independencia, al final del día es un ministro que no va a ser un juez, que no va a hacer su trabajo correctamente”.

También señalaba que hay quienes piensan que los ministros deben tener una actitud de gratitud con quien los postuló, no obstante, expresó que, en una democracia seria, quien postula a un ministro sabe que su primer compromiso es con la Constitución.

“Son cargos que trascienden, incluso el periodo del Presidente que postula”, mencionó hace cinco años.

Al ser cuestionado sobre la elección de ministros por voto popular, Zaldívar expuso que eso desnaturaliza por completo los jueces constitucionales. “Es un cargo técnico que tiene que estar electo, designado o nombrado a través de un proceso técnico, a través de perfiles adecuados y cuando se han hecho nombramientos y que no son los más adecuados no es por la forma de nombramiento, es por quienes intervienen en él”, aseguró.

Reforma al Poder Judicial tendrá diálogo

Cinco años después, en enero pasado, el ministro en retiro expresó su defensa a la reforma del presidente López Obrador para elegir a los ministros por voto popular, pero acotó que “no podría ser por una elección abierta en que cualquier persona pueda inscribirse como candidato” para tener perfiles adecuados.

Mencionó que quizá tendría que ser una “elección indirecta”, si esto fuera qué tipo de elección, con qué garantías, con qué requisitos y también habría que analizar si esto debe ser solo para ministras y ministros o también para magistrados y magistradas del tribunal electoral, para consejeros y consejeras de la Judicatura Federal y para todos los jueces y juezas del país.

Un mes después, Arturo Zaldívar dijo que, al llevar a cabo esta forma de elección de ministros, estarán más alejados de quien los propuso, porque no le deberán el cargo ni al Presidente ni a la coalición en el Senado que logró la mayoría calificada.

Una semana después de que Claudia Sheinbaum fue elegida como sucesora del presidente López Obrador, el exministro Zaldívar, quien forma parte de su equipo, aseguró que la reforma al Poder Judicial tendrá diálogo y que si es necesario se podrá ajustar.

"Me parece que el pueblo de México votó contundentemente por esta reforma, pero no obstante la intención de apertura de la Presidenta electa es que se discuta, que se conozca, que se dialogue y que se ajuste lo que se tenga que ajustar", explicó.

