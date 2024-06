La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que la reforma al Poder Judicial no tiene el objetivo de representar autoritarismo o una concentración del poder sino que procure justicia.

"De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder. Ese no es el objetivo. De hecho, el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía posible, y que tenga la posibilidad pues de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia junto con las Fiscalías en el caso en donde las Fiscalías intervienen".

Lo anterior al ser cuestionada por el empresario Rolando Vega Sáenz al expresar que la reforma del Poder Judicial “poner en riesgo la capacidad técnica, imparcialidad e independencia” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Como hemos comentado anteriormente con usted (...), también nos preocupan las reformas al sistema electoral y a los órganos reguladores. Entendemos el origen de estas propuestas, sin embargo, no parecen resolver el problema que les dieron origen”, declaró.

En respuesta, Sheinbaum aclaró que la reforma no tiene otro objetivo sino dar mayor justicia al pueblo de México, y que si bien hay una mayoría por el partido Morena en la Cámara de Diputados y Senado debe haber diálogo en torno a esta reforma.

"El objetivo no es, y además, fíjense, tantos años en mi caso que luché por la democracia en México, que llegando a Presidenta lo que quisiera es concentrar el Poder Judicial. No se trata de eso. México es plural, es diverso. Sí hay una mayoría, evidentemente, que se mostró en esta elección y que tiene que respetarse esa voluntad, pero eso no quiere decir que no haya diálogo, y tampoco quiere decir que eso signifique concentración del poder, ni mucho menos. No es, de ninguna manera, el objetivo".

Agregó: "Habrá cosas en las que a lo mejor no estamos de acuerdo y no pasan, esa es la democracia en México. Mientras pongamos también al frente en lo que sí estamos de acuerdo y cómo podemos seguir desarrollando en nuestro país".





























