El exministro Arturo Zaldívar respaldó la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir a través del voto popular a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero manifestó que habría una problemática para la elección de jueces y juezas de todo el país.

Al participar en los Diálogos por la transformación en materia de seguridad y justicia, donde estuvieron empresarios del país, Zaldívar señaló que mediante la elección popular los eventuales ministros y ministros estarán más alejados de quien los propuso, porque no le deberán el cargo ni al Presidente ni a la coalición en el Senado que logró la mayoría calificada.

“Es un intento de buscar otra forma de nombrar a ministros y ministras. El tema más problemático lo veo en que esto se haga a todos los jueces y juezas del país, no sólo al poder judicial federal, sino a todos los jueces y juezas del país”, expresó.

No obstante, Arturo Zaldívar mencionó que, la propuesta de López Obrador busca mejorar el Poder Judicial y no capturarlo, y al Consejo de la Judicatura Federal quitarlo de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia ya que ha sido una aspiración de toda la academia y de todos los partidos que hoy están en la oposición, desde hace 25 años.

Dijo que reconfigurar el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) podría ayudar a que sea más eficiente en sus funciones porque, hasta ahora, no ha sido satisfactoria su labor.

Asimismo, el expresidente de la Corte agregó que es necesaria una gran reforma a las fiscalías y a los poderes judiciales, pues en algunos casos son “muy débiles y susceptibles a la corrupción”.

Harfuch considera fortalecer las 32 policías estatales, fiscalías y corporaciones locales

Por su parte, Omar García Harfuch, asesor en materia de seguridad de Claudia Sheinbaum, destacó que la detención de generadores de violencia que se realizó en la Ciudad de México es un punto clave que tendría que replicarse a nivel federal.

Para ello, dejó en claro que los problemas de seguridad a nivel país no se van a resolver si no se fortalecen las 32 policías estatales de cada entidad federativa y las 32 fiscalías o corporaciones locales.

Garcia Harfuch resaltó que 10 de los 32 estados concentran el 41 por ciento de los homicidios del país, y 40 por ciento los delitos de alto impacto.

“Lo más importante, partimos también una premisa muy sencilla. Si bien hablamos de cuatro ejes: atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia, investigación, y coordinación, pues también una premisa muy sencilla, los delitos no bajan si no detienes a quienes los cometen. Entonces creo que ese también ese modelo que se hizo aquí en la ciudad de México de detener a los generadores de violencia, pues es sumamente importante que se replique a nivel federal para que puedan disminuir los delitos, si bien todos estos ejes son importantes, es una premisa muy sencilla, los delitos no bajan si no detones a los que los cometen y en eso estamos convencidos que hay que replicarlo a nivel federal”, comentó.

En tanto, el coordinador de los Diálogos por la Transformación y ex Embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, anticipó que en la sucesión presidencial no habrá ni ruptura ni sumisión de parte de Claudia Sheinbaum, pues habrá continuidad, pero con cambios, a diferencia de lo que sucedía en sexenios anteriores.

“Yo anticipo que va a ocurrir en este cambio de gobierno es que va a haber en efecto continuidad con cambio, no va a haber ni ruptura ni sumisión”, destacó.





