Fue la tarde del 24 de diciembre de 2018 cuando se daba el reporte de que un helicóptero había caído en Puebla y se rumoraba que en este viajaba la gobernadora panista Martha Érika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

A las 16:33 horas de hace siete años, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador daba la orden a todo su gobierno de "actuar de inmediato".

"Estoy recibiendo información de un accidente en Puebla por desplome de un helicóptero. Por confirmar que iban la gobernadora Martha Érika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle.

"He ordenado a todo el gobierno actuar de inmediato", escribió en el entonces Twitter.

Para las 17:42 horas, López Obrador confirmaba el fallecimiento del matrimonio Moreno Valle - Alonso: "En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso".

"Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia", expresaba el exmandatario.

A siete años del accidente, políticos de distintos partidos han recordado a Alonso y Moreno Valle, e incluso aún ponen en duda el desplome del helicóptero.

Javier Lozano, exsecretario del Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón, recordó a la pareja y externó sus dudas ante el cierre del caso.

"Hace siete años perdieron la vida Rafa Moreno Valle y Martha Érika Alonso. Tras constatar la miserable y desalmada conducta del narco terrorista gobierno de México, el sexenio pasado, estoy convencido de que el desplome del helicóptero en que viajaban NO fue un mero accidente", escribió Lozano en redes sociales.

Mónica Rodríguez Della Vecchia, exdiputada panista del PAN, recordó a la pareja: "Aunque les arrancaron la vida, no podrán arrancar su legado: este sigue presente y hoy más que nunca contrasta con la triste Puebla que tenemos".

